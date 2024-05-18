Адваграф капсули подовженої дії 1 мг, №50 - Харків (114222) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека шар@
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Наявність на 2024-05-21 - 17:00