Адваграф капсули подовженої дії 0,5 мг, №50 - Харків (114221) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Суми, вул. Засумська, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Ощад аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Тернівка, вул. Харківська, 5
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Павлоград, вул. Центральна, 41
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 41 хв
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Наявність на 2024-05-21 - 15:00