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Адваграф капсули подовженої дії 0,5 мг, №50 - Харків (114221) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1064,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (6)
1061,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
1040,61
Економія: -139,72 грн
900,89 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (4)
967,98
Економія: -54,36 грн
913,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
954,58 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
1072,98 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1046,99
Економія: -159,47 грн
887,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (1)
1041,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 2
Всього: упаковка (1)
1076,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
939,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
939,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
939,80 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
939,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
939,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
939,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Павлоград, вул. Центральна, 41
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
939,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
939,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
939,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
939,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
939,80 грн