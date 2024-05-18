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Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер, №100 - Харків (420724) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 311 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
147,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
140,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
163,95
Економія: -35,00 грн
128,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: блістер (3)
139,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
141,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: блістер (2)
139,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
169,16
Економія: -40,73 грн
128,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: блістер (1)
138,32 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), блістер (3)
145,84 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
148,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
138,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
156,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
138,52 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
154,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
163,08
Економія: -35,38 грн
127,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
154,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
129,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
154,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
147,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: блістер (2)
154,16 грн