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Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер, №50 - Харків (124507) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 360 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: блістер (2)
233,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), блістер (4)
273,18
Економія: -72,70 грн
200,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1), блістер (3)
264,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
214,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: блістер (4)
218,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3), блістер (3)
276,10
Економія: -73,91 грн
202,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
267,90 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), блістер (1)
268,85 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (2)
262,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), блістер (4)
284,70
Економія: -52,00 грн
232,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3), блістер (4)
268,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
280,00
Економія: -51,30 грн
228,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
254,99
Економія: -12,40 грн
242,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3), блістер (4)
263,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1), блістер (3)
258,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
276,51
Економія: -57,85 грн
218,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2), блістер (1)
261,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
259,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
264,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: блістер (3)
258,10 грн