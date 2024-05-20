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Алмірал розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл, №10 - Запоріжжя (25511) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (231)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
246,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: ампула (3)
232,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), ампула (8)
279,18
Економія: -60,85 грн
218,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
260,54
Економія: -55,95 грн
204,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
215,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
274,67
Економія: -41,31 грн
233,36 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
242,25
Економія: -18,25 грн
224,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), ампула (7)
218,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (231)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
246,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
248,08
Економія: -14,72 грн
233,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: ампула (4)
234,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), ампула (2)
267,90
Економія: -52,03 грн
215,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), ампула (8)
230,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
215,74 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (231)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
246,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
271,43
Економія: -53,36 грн
218,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
261,96
Економія: -56,06 грн
205,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2), ампула (2)
274,60
Економія: -49,80 грн
224,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
256,69
Економія: -26,69 грн
230,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
284,31
Економія: -56,98 грн
227,33 грн