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Алмірал розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл, №10 - Львів (25511) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
257,83
Економія: -23,63 грн
234,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
246,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
258,13
Економія: -24,94 грн
233,19 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
240,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
226,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: ампула (9)
251,40
Економія: -29,90 грн
221,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
246,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
248,09
Економія: -14,90 грн
233,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
239,85
Економія: -22,15 грн
217,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
261,56
Економія: -52,86 грн
208,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
246,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
233,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
244,31
Економія: -11,12 грн
233,19 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
240,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
254,41
Економія: -21,22 грн
233,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: ампула (7)
200,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
258,99
Економія: -25,80 грн
233,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
236,94
Економія: -3,75 грн
233,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (94)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
246,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
240,90 грн