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Алмірал розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл, №10 - Харків (25511) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 349 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), ампула (8)
219,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
225,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), ампула (4)
263,59
Економія: -51,30 грн
212,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: ампула (7)
230,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1), ампула (7)
227,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), ампула (7)
229,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
271,12
Економія: -59,09 грн
212,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), ампула (5)
219,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), ампула (4)
231,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
230,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
230,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
247,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), ампула (2)
219,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
248,40 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
224,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), ампула (4)
266,05
Економія: -45,61 грн
220,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), ампула (8)
220,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: ампула (4)
248,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: ампула (4)
231,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), ампула (2)
249,00 грн