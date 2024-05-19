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Алмірал розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл, №5 - Львів (175046) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
105,75 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
137,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (86)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
132,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
102,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (86)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
132,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
102,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
146,26
Економія: -21,37 грн
124,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (86)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
132,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
116,97
Економія: -16,07 грн
100,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (86)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
132,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
126,99
Економія: -2,10 грн
124,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (86)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
132,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
124,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
122,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
128,36
Економія: -3,47 грн
124,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
124,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
145,24
Економія: -20,35 грн
124,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
130,88
Економія: -14,55 грн
116,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
128,46
Економія: -3,57 грн
124,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (86)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
132,60 грн