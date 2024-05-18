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Алмірал розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (175046) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
134,11
Економія: -18,23 грн
115,88 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
125,16
Економія: -9,28 грн
115,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
132,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
125,89
Економія: -2,10 грн
123,79 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
129,00
Економія: -14,47 грн
114,53 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), ампула (2)
147,74
Економія: -28,62 грн
119,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
132,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
123,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), ампула (3)
132,83
Економія: -18,30 грн
114,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
121,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
138,75
Економія: -24,22 грн
114,53 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (3)
126,16
Економія: -10,20 грн
115,96 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
129,54
Економія: -10,42 грн
119,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
121,85 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
125,83
Економія: -4,33 грн
121,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
132,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
132,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
129,86
Економія: -5,35 грн
124,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
134,24
Економія: -4,74 грн
129,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
132,80 грн