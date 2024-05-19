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Альдазол таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер в пачці, №3 - Львів (122164) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 302 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
145,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
152,03
Економія: -13,93 грн
138,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
126,69 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (9)
143,58
Економія: -0,82 грн
142,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (6)
147,35
Економія: -23,85 грн
123,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
126,39 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (13)
154,99
Економія: -24,84 грн
130,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
145,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (3)
135,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
131,63 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (3)
147,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
158,34
Економія: -28,19 грн
130,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (9)
160,66
Економія: -30,51 грн
130,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
145,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
141,85
Економія: -11,26 грн
130,59 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
160,50
Економія: -30,30 грн
130,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5)
161,03
Економія: -28,09 грн
132,94 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
145,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (12)
149,99
Економія: -19,84 грн
130,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (7)
158,69
Економія: -28,54 грн
130,15 грн