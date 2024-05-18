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Альдазол таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер в пачці, №3 - Харків (122164) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 406 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
118,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
125,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
148,43
Економія: -23,98 грн
124,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (6)
127,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (10)
118,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (5)
129,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
147,18
Економія: -21,30 грн
125,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
118,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (18)
127,87 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
128,28 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -21,80 грн
130,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
132,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (9)
151,50
Економія: -21,24 грн
130,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
108,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
118,79 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
126,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
147,14
Економія: -22,70 грн
124,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (13)
107,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (4)
118,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (10)
128,12 грн