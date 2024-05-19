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Аваміс™ спрей назальний дозований 27,5 мкг/доза флакон 120 доз, №1 - Львів (112161) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 256 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
453,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
434,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
492,47
Економія: -52,75 грн
439,72 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
479,99
Економія: -50,55 грн
429,44 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
453,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
435,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
434,56 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
497,65 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (3)
632,30
Економія: -201,10 грн
431,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
453,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
547,99
Економія: -118,55 грн
429,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
519,99
Економія: -90,55 грн
429,44 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
453,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
490,46
Економія: -42,74 грн
447,72 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (6)
638,00
Економія: -206,80 грн
431,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
515,83
Економія: -73,45 грн
442,38 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
453,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (6)
471,99
Економія: -42,55 грн
429,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
561,99
Економія: -132,55 грн
429,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
524,99
Економія: -95,55 грн
429,44 грн