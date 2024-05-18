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Аваміс™ спрей назальний дозований 27,5 мкг/доза флакон 120 доз, №1 - Харків (112161) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 378 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
501,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
434,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
498,64
Економія: -57,55 грн
441,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
489,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
475,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
441,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
500,34 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
492,09 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
503,16 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (3)
606,50
Економія: -175,30 грн
431,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
498,63 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6)
580,60
Економія: -128,30 грн
452,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
493,99
Економія: -64,29 грн
429,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
494,44 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
454,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
515,70
Економія: -67,98 грн
447,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
477,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
490,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
502,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
501,21 грн