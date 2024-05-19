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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮІнші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болюРізні препаратиБаінвель мазь ІнтенсивЦіни в аптеках

Баінвель мазь Інтенсив мазь туба 50 г, №1 - Львів (199519) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
157,22 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 177
Всього: упаковка (1)
152,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
176,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
158,36
Економія: -0,89 грн
157,47 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
174,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
153,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
150,11
Економія: -1,49 грн
148,62 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (1)
155,12
Економія: -2,02 грн
153,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
168,97 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
163,99
Економія: -23,22 грн
140,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
159,89 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
174,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 68-А
Всього: упаковка (1)
167,99
Економія: -27,22 грн
140,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
159,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
138,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
157,79
Економія: -0,51 грн
157,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
146,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
160,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Чукаріна, 1
Всього: упаковка (1)
168,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 49
Всього: упаковка (1)
138,48 грн