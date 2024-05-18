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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮІнші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болюРізні препаратиБаінвель мазь ІнтенсивЦіни в аптеках

Баінвель мазь Інтенсив мазь туба 50 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (199519) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
167,66
Економія: -18,10 грн
149,56 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
167,57
Економія: -15,89 грн
151,68 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
134,00
Економія: -7,00 грн
127,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (2)
126,18
Економія: -4,26 грн
121,92 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
157,80
Економія: -10,02 грн
147,78 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
162,04
Економія: -21,33 грн
140,71 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
163,36
Економія: -14,78 грн
148,58 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (1)
166,18
Економія: -15,24 грн
150,94 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (2)
161,86
Економія: -13,83 грн
148,03 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
155,55
Економія: -5,99 грн
149,56 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (2)
130,03
Економія: -6,13 грн
123,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
162,75
Економія: -14,50 грн
148,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
152,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (5)
138,47
Економія: -7,47 грн
131,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
168,50
Економія: -27,38 грн
141,12 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (2)
162,78
Економія: -18,10 грн
144,68 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (1)
167,27
Економія: -17,84 грн
149,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (2)
162,53
Економія: -21,93 грн
140,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Всього: упаковка (1)
163,34
Економія: -14,87 грн
148,47 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (1)
138,80
Економія: -8,90 грн
129,90 грн