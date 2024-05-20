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Антифлу® Кідс порошок для орального розчину пакет 12 г, №5 - Запоріжжя (56304) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 218 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
210,00
Економія: -46,50 грн
163,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1), пакет (2)
175,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3), пакет (1)
224,64
Економія: -54,25 грн
170,39 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
196,33
Економія: -35,43 грн
160,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
186,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
216,99
Економія: -39,18 грн
177,81 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
200,00
Економія: -36,50 грн
163,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
177,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: порошок для орального розчину (2)
200,00
Економія: -36,50 грн
163,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), пакет (2)
210,50
Економія: -30,70 грн
179,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
201,99
Економія: -24,18 грн
177,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (3)
183,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
192,94
Економія: -30,31 грн
162,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3), пакет (3)
175,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
163,77 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
200,00
Економія: -36,50 грн
163,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
198,60
Економія: -36,66 грн
161,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
198,28
Економія: -40,43 грн
157,85 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
202,70
Економія: -20,20 грн
182,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (238)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
199,40 грн