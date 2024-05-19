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Антифлу® Кідс порошок для орального розчину пакет 12 г, №5 - Львів (56304) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 315 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
178,95 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
228,36
Економія: -30,81 грн
197,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
169,67 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
193,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), пакет (3)
200,08
Економія: -32,07 грн
168,01 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
175,34 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
203,99
Економія: -26,28 грн
177,71 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
178,95 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
197,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: пакет (3)
173,86 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: порошок для орального розчину (0)
189,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), пакет (3)
231,90
Економія: -52,10 грн
179,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (4)
178,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
224,99
Економія: -47,28 грн
177,71 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
219,99
Економія: -42,28 грн
177,71 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
178,95 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2), пакет (3)
186,03
Економія: -16,68 грн
169,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), пакет (1)
231,90
Економія: -52,10 грн
179,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
220,51
Економія: -50,85 грн
169,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
178,95 грн