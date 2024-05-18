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Антифлу® Кідс порошок для орального розчину пакет 12 г, №5 - Харків (56304) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 408 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), пакет (3)
176,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
181,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), пакет (4)
207,92
Економія: -59,72 грн
148,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4), пакет (3)
169,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: пакет (1)
174,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
159,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), пакет (2)
200,46
Економія: -47,45 грн
153,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2), пакет (2)
179,65 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
175,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
170,45 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
224,10
Економія: -44,30 грн
179,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2), пакет (2)
169,15 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
216,30
Економія: -33,80 грн
182,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
220,99
Економія: -43,28 грн
177,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
163,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (4), пакет (2)
190,70 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: порошок для орального розчину (1)
156,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), пакет (1)
198,10
Економія: -43,40 грн
154,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), пакет (3)
163,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), пакет (2)
190,55 грн