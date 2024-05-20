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Аміодарон таблетки 0,2 г блістер, №30 - Запоріжжя (114552) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
62,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
71,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
76,14 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (6)
75,66 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
68,90 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
69,54 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
62,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (3)
67,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
78,04 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
86,76
Економія: -8,16 грн
78,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
70,15 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
86,51
Економія: -6,41 грн
80,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (4)
67,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
62,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
76,08 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (4)
77,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (3)
85,14 грн