Аміодарон таблетки 0,2 г блістер, №30 - Одеса (114552) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Польська, 14
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Шклярука Павла, 12-Д
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 66
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Архітекторська, 22
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Усатове, вул. Лесі Українки, 151
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 16/1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1