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Аміодарон таблетки 0,2 г блістер, №30 - Львів (114552) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
78,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (8)
86,89
Економія: -8,85 грн
78,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
78,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
72,65
Економія: -4,50 грн
68,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: таблетки (10)
78,04 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (3)
83,50
Економія: -5,46 грн
78,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
87,43
Економія: -9,39 грн
78,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (4)
85,66
Економія: -7,62 грн
78,04 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: таблетки (20)
77,15 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
86,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Липинського, 60
Всього: упаковка (1)
87,96
Економія: -9,92 грн
78,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
78,04 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: таблетки (20)
70,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 64
Всього: упаковка (1)
87,98
Економія: -9,94 грн
78,04 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
Всього: упаковка (1)
61,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Морозна, 21
Всього: упаковка (1)
69,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
75,44
Економія: -6,62 грн
68,82 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Зубра, вул. Шкільна, 1-Б
Всього: упаковка (1)
69,98 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Всього: таблетки (10)
49,44 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
Всього: упаковка (1)
78,04 грн