Аміодарон таблетки 0,2 г блістер, №30 - Львів (114552) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
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Львів, пл. Липнева, 10
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Львів, вул. Липинського, 60
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Львів, вул. Личаківська, 187
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Львів, просп. Червоної Калини, 49
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Львів, вул. Морозна, 21
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Аптека низьких цін
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Львів, вул. Кавалерідзе, 2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Зубра, вул. Шкільна, 1-Б
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А