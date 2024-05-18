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Аміодарон таблетки 0,2 г блістер, №30 - Харків (114552) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
78,60 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: упаковка (1)
87,98
Економія: -3,06 грн
84,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (2)
82,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (2)
76,16 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (3)
76,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (2)
91,50 грн
Сатурн-фарм
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
Всього: упаковка (1)
77,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (2)
78,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
Всього: упаковка (4)
66,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (2)
76,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: блістер (1)
66,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, вул. Мазепи Івана, 29-А
Всього: упаковка (1)
80,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (3)
86,17
Економія: -8,13 грн
78,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Диканька, вул. Мазепи Івана, 1
Всього: упаковка (4)
76,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (2)
72,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
87,96
Економія: -9,92 грн
78,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
73,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
Всього: упаковка (1)
72,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (3)
81,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (2)
70,60 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (2)
81,09 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (5)
70,15 грн