Аміодарон таблетки 0,2 г блістер, №30 - Харків (114552) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Сатурн-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, вул. Мазепи Івана, 29-А
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Диканька, вул. Мазепи Івана, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Суми, вул. Петропавлівська, 60