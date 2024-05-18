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Аміодарон таблетки 0,2 г блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (114552) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (2)
72,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (3)
86,01
Економія: -7,97 грн
78,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (2)
84,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (2), блістер (2)
80,23
Економія: -12,20 грн
68,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (2)
81,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (3)
87,98
Економія: -9,94 грн
78,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
87,98
Економія: -9,94 грн
78,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (2)
70,15 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-В
Всього: упаковка (2)
72,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (1)
79,99 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Всього: упаковка (2)
72,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Всього: упаковка (1)
67,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
Всього: упаковка (2)
80,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (2)
80,00 грн