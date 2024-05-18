Аміодарон таблетки 0,2 г блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (114552) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
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Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Подорожник
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Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
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Дніпро, просп. Героїв, 2
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Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Аптека
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Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
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Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
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Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Подорожник
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Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Подорожник
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Дніпро, просп. Слобожанський, 89
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