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Амброксол Екстра таблетки 30 мг блістер тм Baum Pharm, №20 - Львів (761249) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (9)
46,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (9)
46,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (9)
46,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (5)
46,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
46,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (9)
46,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (9)
46,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (10)
46,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (7)
46,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
46,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: таблетки (10)
46,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (8)
46,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (3)
46,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (6)
46,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (9)
46,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (7)
46,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (7)
46,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: таблетки (10)
46,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (7)
46,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (3)
46,00 грн