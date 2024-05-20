Амброксол Екстра таблетки 30 мг блістер, №20 - Одеса (52065) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
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Всього: упаковка (11)
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Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
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Одеса, вул. Ніжинська, 54
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (18), блістер (1)
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
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Одеса, вул. Степова, 52/1
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Всього: упаковка (14), блістер (1)
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
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Одеса, пров. Семафорний, 4
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Всього: упаковка (23)
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Одеса, вул. Канатна, 100/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (26), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (13), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (36), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березанка, вул. Суворова, 62
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Веселинове, вул. Богданова, 1-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (11), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14