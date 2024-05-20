Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАмброксолАмброксол ЕкстраЦіни в аптеках

Амброксол Екстра таблетки 30 мг блістер, №20 - Одеса (52065) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (11)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (10), блістер (1)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (18), блістер (1)
51,60
Економія: -2,40 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (16), блістер (1)
56,30
Економія: -7,10 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (14), блістер (1)
55,10
Економія: -5,90 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (9)
56,30
Економія: -7,10 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (8)
55,70
Економія: -6,50 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (10)
56,30
Економія: -7,10 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (13)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (23)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (15)
54,00
Економія: -4,80 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (8)
55,70
Економія: -6,50 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (26), блістер (1)
55,10
Економія: -5,90 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (13)
56,30
Економія: -7,10 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (13), блістер (1)
49,20 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Героїв Крут, 54
Всього: таблетки (10)
41,36 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Всього: упаковка (36), блістер (1)
51,60
Економія: -2,40 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (24)
49,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березанка, вул. Суворова, 62
Всього: упаковка (5)
38,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Веселинове, вул. Богданова, 1-Б
Всього: упаковка (5)
38,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
Всього: упаковка (11), блістер (1)
51,60
Економія: -2,40 грн
49,20 грн