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Амброксол Екстра таблетки 30 мг блістер, №20 - Львів (52065) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (29), блістер (1)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (10)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
51,92
Економія: -18,64 грн
33,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
54,72
Економія: -21,44 грн
33,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
40,80
Економія: -7,52 грн
33,28 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (21), блістер (1)
55,10
Економія: -5,90 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (21), блістер (1)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (19)
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (9), блістер (1)
56,30
Економія: -7,10 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (7), блістер (1)
51,10
Економія: -1,90 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (21)
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (26)
56,30
Економія: -7,10 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (10)
55,10
Економія: -5,90 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (9), блістер (1)
56,80
Економія: -7,60 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (19), блістер (1)
53,40
Економія: -4,20 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (15), блістер (1)
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (19)
51,10
Економія: -1,90 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (10), блістер (1)
56,30
Економія: -7,10 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (35)
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (8)
55,70
Економія: -6,50 грн
49,20 грн