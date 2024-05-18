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Амброксол Екстра таблетки 30 мг блістер, №20 - Харків (52065) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (9), блістер (1)
54,50
Економія: -5,30 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (15)
52,20
Економія: -3,00 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (22)
51,60
Економія: -2,40 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (11), блістер (1)
55,10
Економія: -5,90 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (13)
51,60
Економія: -2,40 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (11), блістер (1)
55,70
Економія: -6,50 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (7), блістер (1)
56,30
Економія: -7,10 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (17)
50,50
Економія: -1,30 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (13), блістер (1)
51,60
Економія: -2,40 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (6)
52,20
Економія: -3,00 грн
49,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: блістер (1)
54,00
Економія: -4,80 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (10)
52,20
Економія: -3,00 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (13)
51,10
Економія: -1,90 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
Всього: упаковка (19), блістер (1)
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (3), блістер (1)
52,20
Економія: -3,00 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Всього: упаковка (9)
50,50
Економія: -1,30 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: упаковка (44), блістер (1)
51,60
Економія: -2,40 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (12)
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
Всього: упаковка (23)
51,60
Економія: -2,40 грн
49,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262
Всього: упаковка (9)
49,20 грн