Амброксол Екстра таблетки 30 мг блістер, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (52065) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 55 аптеках
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Аптека соціальних цін
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
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Дніпро, пл. Вокзальна, 3
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Всього: упаковка (10)
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Дніпро, пл. Вокзальна, 1
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Дніпро, пров. Парусний, 14-А
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Дніпро, вул. Пастера, 6-А
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Всього: упаковка (19)
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Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (11), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (22), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (9), блістер (1)
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Дніпро, вул. Незалежності, 11
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Всього: упаковка (11)
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Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (27), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8