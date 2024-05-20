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Аскофен Л таблетки блістер, №10 - Одеса (21333) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (8)
38,21
Економія: -13,71 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (5)
29,80
Економія: -5,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
28,00
Економія: -3,50 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (10)
32,10
Економія: -7,60 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (4)
29,91
Економія: -5,41 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (9)
29,40
Економія: -4,90 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (8)
33,62
Економія: -9,12 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
29,43
Економія: -4,93 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
27,44
Економія: -2,94 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Всього: упаковка (2)
29,93
Економія: -5,43 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (8)
31,90
Економія: -7,40 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (11)
33,62
Економія: -9,12 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (6)
29,80
Економія: -5,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (21)
30,00
Економія: -5,50 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (7)
28,50
Економія: -4,00 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Всього: упаковка (8)
31,52
Економія: -7,02 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (8)
28,70
Економія: -4,20 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (8)
31,14
Економія: -6,64 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (9)
27,72
Економія: -3,22 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (9)
30,00
Економія: -5,50 грн
24,50 грн