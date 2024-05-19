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Аскофен Л таблетки блістер, №10 - Львів (21333) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (9)
38,21
Економія: -13,71 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
28,50
Економія: -4,00 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
40,00
Економія: -15,50 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (7)
26,80
Економія: -2,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
32,01
Економія: -7,51 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (3)
32,30
Економія: -7,80 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (6)
38,23
Економія: -13,73 грн
24,50 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (8)
30,10
Економія: -5,60 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (8)
31,14
Економія: -6,64 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2)
32,53
Економія: -8,03 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (2)
29,43
Економія: -4,93 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 68-А
Всього: упаковка (8)
31,30
Економія: -6,80 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 102
Всього: упаковка (1)
27,43
Економія: -2,93 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Кульпарківська, 172
Всього: упаковка (7)
29,80
Економія: -5,30 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
Всього: упаковка (9)
27,80
Економія: -3,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
Всього: упаковка (6)
40,00
Економія: -15,50 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 25-А
Всього: упаковка (1)
29,90
Економія: -5,40 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (8)
32,60
Економія: -8,10 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Очеретяна, 31
Всього: упаковка (3)
32,10
Економія: -7,60 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Всього: упаковка (8)
32,70
Економія: -8,20 грн
24,50 грн