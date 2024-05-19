Аскофен Л таблетки блістер, №10 - Львів (21333) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
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Львів, пл. Липнева, 10
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Львів, вул. Героїв УПА, 73
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Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
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Львів, вул. Широка, 64
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Львів, вул. Мазепи, 12
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Львів, вул. Широка, 68-А
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Львів, вул. Любінська, 102
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Львів, вул. Кульпарківська, 172
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Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
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Львів, вул. Мазепи, 25-А
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Львів, вул. Стрийська, 45
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Львів, вул. Трускавецька, 2-Б