Аскофен Л таблетки блістер, №10 - Київ (21333) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 75 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (27)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Подорожник
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Біла ромашка
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Київ, вул. Антоновича, 176
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Київ, просп. Лобановського, 35
Подорожник
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Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Подорожник
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Київ, просп. Лобановського, 7/2
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
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Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Подорожник
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Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Ощад аптека
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (12)
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Київ, вул. Теліги Олени, 17
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Київ, вул. Дорогожицька, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
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Київ, просп. Оболонський, 5