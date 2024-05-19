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Аскофен Л таблетки блістер, №10 - Київ (21333) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
28,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (27)
29,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7)
28,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (10)
32,53
Економія: -8,03 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3)
30,90
Економія: -6,40 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
30,64
Економія: -6,14 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (9)
29,43
Економія: -4,93 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
33,10
Економія: -8,60 грн
24,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (10)
34,85
Економія: -1,05 грн
33,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (5)
29,90
Економія: -5,40 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: упаковка (13)
38,23
Економія: -13,73 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
27,00
Економія: -2,50 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Всього: упаковка (4)
30,90
Економія: -6,40 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (3)
35,20
Економія: -10,70 грн
24,50 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Всього: упаковка (9)
29,20
Економія: -4,70 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (10)
33,62
Економія: -9,12 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 3
Всього: упаковка (10)
30,64
Економія: -6,14 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (12)
28,70
Економія: -4,20 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (3)
31,50
Економія: -7,00 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (3)
29,40
Економія: -4,90 грн
24,50 грн