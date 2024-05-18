Аскофен Л таблетки блістер, №10 - Харків (21333) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, вул. Достоєвського, 10
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
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Харків, вул. Золочівська, 19
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Харків, просп. Байрона, 183
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Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Ощад аптека
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Мерефа, вул. Савченка, 4
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Вільшани, вул. Центральна, 1-Е
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Зміїв, вул. Адміністративна, 5
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Сахновщина, вул. Центральна, 8
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Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
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Охтирка, вул. Батюка, 36
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Охтирка, вул. Перемоги, 11
Аптека бам
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Охтирка, пров. Харківський, 3