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Аскофен Л таблетки блістер, №10 - Харків (21333) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (16)
27,80
Економія: -3,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (6)
28,50
Економія: -4,00 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (7)
27,40
Економія: -2,90 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (7)
28,70
Економія: -4,20 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (5)
34,20
Економія: -9,70 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (11)
26,24
Економія: -1,74 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (2)
29,60
Економія: -5,10 грн
24,50 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (6)
27,44
Економія: -2,94 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: упаковка (10)
31,90
Економія: -7,40 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
Всього: упаковка (2)
35,20
Економія: -10,70 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
30,00
Економія: -5,50 грн
24,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Всього: упаковка (11)
33,62
Економія: -9,12 грн
24,50 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 4
Всього: упаковка (6)
30,80
Економія: -6,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільшани, вул. Центральна, 1-Е
Всього: упаковка (2)
30,62
Економія: -6,12 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
Всього: упаковка (6)
35,20
Економія: -10,70 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Сахновщина, вул. Центральна, 8
Всього: упаковка (2)
38,23
Економія: -13,73 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Всього: упаковка (3)
35,20
Економія: -10,70 грн
24,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, вул. Батюка, 36
Всього: упаковка (4)
38,23
Економія: -13,73 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (3)
33,62
Економія: -9,12 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (14)
27,00
Економія: -2,50 грн
24,50 грн