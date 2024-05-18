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Аскофен Л таблетки блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (21333) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (7)
27,44
Економія: -2,94 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (8)
30,00
Економія: -5,50 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (4)
29,41
Економія: -4,91 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
27,00
Економія: -2,50 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (1)
27,00
Економія: -2,50 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (8)
30,90
Економія: -6,40 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Всього: упаковка (6)
27,60
Економія: -3,10 грн
24,50 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (2)
18,58
Економія: -0,68 грн
17,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (8)
28,80
Економія: -4,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (5)
32,70
Економія: -8,20 грн
24,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (3)
27,44
Економія: -2,94 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (2)
35,20
Економія: -10,70 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Всього: упаковка (4)
29,40
Економія: -4,90 грн
24,50 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
21,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (10)
28,80
Економія: -4,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Всього: упаковка (10)
27,80
Економія: -3,30 грн
24,50 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (7)
30,80
Економія: -6,30 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Всього: упаковка (1)
32,30
Економія: -7,80 грн
24,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Всього: упаковка (9)
31,14
Економія: -6,64 грн
24,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (3)
32,00
Економія: -9,00 грн
23,00 грн