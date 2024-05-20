Аскофен Л таблетки блістер, №6 - Одеса (21332) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Подорожник
Детальніше
Очаків, вул. Спаська, 8
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 1
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 145
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 15
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 220-В
Авк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Чернівці, просп. Незалежності, 111
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Небесної Сотні, 9