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Аскофен Л таблетки блістер, №6 - Одеса (21332) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (7)
16,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (2)
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Всього: упаковка (1)
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (12)
17,94
Економія: -2,62 грн
15,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (5)
16,25
Економія: -2,56 грн
13,69 грн
В інших містах:
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (4)
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 1
Всього: упаковка (14)
25,00
Економія: -9,68 грн
15,32 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (7)
16,80
Економія: -1,48 грн
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 145
Всього: упаковка (10)
19,50
Економія: -4,18 грн
15,32 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
Всього: упаковка (12)
15,32 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (16)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
14,51
Економія: -0,65 грн
13,86 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (4)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (5)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 15
Всього: упаковка (3)
17,40
Економія: -2,08 грн
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 220-В
Всього: упаковка (1)
23,00
Економія: -7,68 грн
15,32 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (22)
11,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Чернівці, просп. Незалежності, 111
Всього: упаковка (1)
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Небесної Сотні, 9
Всього: упаковка (1)
16,33
Економія: -1,01 грн
15,32 грн