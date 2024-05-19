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Аскофен Л таблетки блістер, №6 - Львів (21332) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (6)
15,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (11)
20,43
Економія: -5,11 грн
15,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
15,71
Економія: -0,39 грн
15,32 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (9)
13,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
15,32 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (10)
16,40
Економія: -1,08 грн
15,32 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (8)
13,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (1)
23,92
Економія: -8,60 грн
15,32 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (10)
17,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Варшавська, 193
Всього: упаковка (10)
16,60
Економія: -1,28 грн
15,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (7)
20,40
Економія: -5,08 грн
15,32 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (9)
17,60
Економія: -2,28 грн
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (6)
19,50
Економія: -4,18 грн
15,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (14)
20,40
Економія: -5,08 грн
15,32 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (7)
12,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (10)
12,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (10)
18,63
Економія: -3,31 грн
15,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 68-А
Всього: упаковка (10)
19,50
Економія: -4,18 грн
15,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Липинського, 60
Всього: упаковка (8)
19,50
Економія: -4,18 грн
15,32 грн