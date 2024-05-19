Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИСаліцилова кислота та її похідніАцетилсаліцилова кислота, комбінації без психолептиківАскофен ЛЦіни в аптеках

Аскофен Л таблетки блістер, №6 - Київ (21332) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
15,87 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
15,98 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (6)
16,07 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (8)
22,30
Економія: -7,00 грн
15,30 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
20,40
Економія: -5,08 грн
15,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (10)
14,78
Економія: -0,48 грн
14,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (9)
14,71
Економія: -0,96 грн
13,75 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
Всього: упаковка (2)
25,00
Економія: -9,68 грн
15,32 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (6)
13,62
Економія: -0,54 грн
13,08 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (4)
15,47
Економія: -1,15 грн
14,32 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
Всього: упаковка (10)
15,00
Економія: -0,88 грн
14,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (9)
15,98
Економія: -2,07 грн
13,91 грн
Екостатус
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дегтярівська, 9
Всього: упаковка (1)
14,00 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (10)
12,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (3)
15,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (5)
14,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
11,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (5)
12,00 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
Всього: упаковка (1)
15,32 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 150
Всього: упаковка (2)
23,92
Економія: -8,60 грн
15,32 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Згурівка, вул. Українська, 5-Б
Всього: упаковка (5)
16,81
Економія: -1,49 грн
15,32 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (8)
21,20
Економія: -0,64 грн
20,56 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (12)
11,00 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
Всього: упаковка (22)
11,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 1
Всього: упаковка (14)
25,00
Економія: -9,68 грн
15,32 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
21,02
Економія: -5,70 грн
15,32 грн