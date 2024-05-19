Аскофен Л таблетки блістер, №6 - Київ (21332) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Аптека шар@
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Екостатус
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дегтярівська, 9
Аптека
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 150
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Згурівка, вул. Українська, 5-Б
Біла ромашка
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Авк фарм
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Авк фарм
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Шевченка, 21