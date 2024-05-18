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Аскофен Л таблетки блістер, №6 - Дніпро (Дніпропетровськ) (21332) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Всього: упаковка (6)
19,50
Економія: -4,18 грн
15,32 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (5)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (16)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
14,71
Економія: -0,85 грн
13,86 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (4)
22,00
Економія: -7,00 грн
15,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
Всього: упаковка (4)
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (10)
16,72
Економія: -1,40 грн
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Зіньків, вул. Воздвиженська, 71
Всього: упаковка (15)
18,74
Економія: -3,42 грн
15,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Всього: упаковка (10)
15,63
Економія: -1,81 грн
13,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (6)
7,63
Економія: -0,39 грн
7,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
Всього: упаковка (3)
15,32 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (7)
16,80
Економія: -1,48 грн
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 145
Всього: упаковка (10)
19,50
Економія: -4,18 грн
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 1
Всього: упаковка (14)
25,00
Економія: -9,68 грн
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
Всього: упаковка (6)
23,90
Економія: -8,58 грн
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Згурівка, вул. Українська, 5-Б
Всього: упаковка (5)
16,81
Економія: -1,49 грн
15,32 грн
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (4)
15,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кролевець, вул. Лесі Українки, 2-В
Всього: упаковка (2)
15,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (5)
16,34
Економія: -2,60 грн
13,74 грн