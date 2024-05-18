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Аріда® суха мікстура від кашлю для дітей порошок флакон 19.55 г пачка, №1 - Харків (434714) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 301 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
65,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
65,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
65,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
75,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
64,89
Економія: -2,90 грн
61,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
66,33 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
65,47 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
65,61 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
88,40
Економія: -25,10 грн
63,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
65,02 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
84,70
Економія: -20,60 грн
64,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
69,99
Економія: -6,60 грн
63,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
66,83 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
67,71 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
63,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
66,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
67,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
65,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
67,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
66,35 грн