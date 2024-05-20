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Апоніл таблетки 100 мг блістер, №20 - Запоріжжя (55168) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
119,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
122,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
136,49
Економія: -24,97 грн
111,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
128,22
Економія: -19,54 грн
108,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
117,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
133,99
Економія: -21,36 грн
112,63 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (7)
132,00
Економія: -24,60 грн
107,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
116,84 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
119,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (6)
127,50
Економія: -14,87 грн
112,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
129,62
Економія: -11,06 грн
118,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки (10)
106,42 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
119,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
131,84
Економія: -25,67 грн
106,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
128,18
Економія: -28,23 грн
99,95 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), блістер (1)
148,30
Економія: -34,20 грн
114,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
119,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: таблетки (10)
95,72
Економія: -4,82 грн
90,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
123,58
Економія: -18,04 грн
105,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
108,54 грн