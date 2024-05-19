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Апоніл таблетки 100 мг блістер, №20 - Львів (55168) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
123,25 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (4)
133,89
Економія: -18,97 грн
114,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
109,70 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
100,29
Економія: -1,53 грн
98,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
128,01
Економія: -27,04 грн
100,97 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
103,32 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
126,50
Економія: -13,94 грн
112,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
123,25 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
122,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
109,03 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), блістер (1)
184,70
Економія: -72,30 грн
112,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (2)
123,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
142,99
Економія: -30,43 грн
112,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
138,50
Економія: -25,94 грн
112,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (3)
123,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (1)
116,82
Економія: -16,99 грн
99,83 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
184,50
Економія: -72,10 грн
112,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
125,35
Економія: -22,19 грн
103,16 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
123,25 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
121,50
Економія: -8,94 грн
112,56 грн