Апоніл таблетки 100 мг блістер, №20 - Харків (55168) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
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Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
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Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26