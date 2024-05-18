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Апоніл таблетки 100 мг блістер, №20 - Харків (55168) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 208 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
108,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
125,53
Економія: -22,56 грн
102,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: блістер (1)
105,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
130,75
Економія: -28,32 грн
102,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), блістер (1)
111,52 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (1)
122,48 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
118,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: блістер (1)
110,78 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
164,10
Економія: -49,90 грн
114,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: таблетки (10)
126,99
Економія: -14,58 грн
112,41 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
106,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
127,54
Економія: -22,62 грн
104,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), блістер (1)
119,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
123,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1), блістер (1)
133,82
Економія: -28,11 грн
105,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: блістер (1)
118,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1), блістер (1)
115,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
114,98 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: блістер (1)
116,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
125,99
Економія: -13,58 грн
112,41 грн