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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг, №90 - Запоріжжя (88005) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (29)
1278,00
Економія: -81,90 грн
1196,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
1235,00
Економія: -38,90 грн
1196,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
1210,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
1274,92
Економія: -41,92 грн
1233,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
1297,98
Економія: -77,71 грн
1220,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
1139,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
1230,99
Економія: -146,99 грн
1084,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1278,00
Економія: -81,90 грн
1196,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
1296,27 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
1278,00
Економія: -81,90 грн
1196,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (80)
1231,99
Економія: -147,99 грн
1084,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
1291,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
1270,48
Економія: -81,04 грн
1189,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1198,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
1180,16 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1280,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
1292,18
Економія: -65,40 грн
1226,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
1276,65
Економія: -97,56 грн
1179,09 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
1235,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1280,20 грн