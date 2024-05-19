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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг, №90 - Львів (88005) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 243 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1109,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
1317,46
Економія: -86,66 грн
1230,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
1070,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
1235,00
Економія: -151,00 грн
1084,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
1095,87 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
1235,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
1231,99
Економія: -147,99 грн
1084,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
1151,00
Економія: -67,00 грн
1084,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (80)
1375,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
1280,78
Економія: -61,34 грн
1219,44 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
1235,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
1204,40
Економія: -53,70 грн
1150,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
1386,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
1210,99
Економія: -126,99 грн
1084,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
1233,99
Економія: -149,99 грн
1084,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
1231,99
Економія: -147,99 грн
1084,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (80)
1358,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
1228,99
Економія: -144,99 грн
1084,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
1113,36 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
1433,00 грн