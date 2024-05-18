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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг, №90 - Харків (88005) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 386 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
1257,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
1137,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
1278,42
Економія: -67,02 грн
1211,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
1285,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
1204,97
Економія: -53,87 грн
1151,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
1310,94 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
1288,98 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
1196,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
1320,66 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
1235,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
1233,99
Економія: -149,99 грн
1084,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
1294,65 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
1137,33 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
1205,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
1290,39
Економія: -56,04 грн
1234,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
1295,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
1266,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
1203,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
1277,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
1131,39 грн