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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг, №30 - Львів (88004) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
540,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
518,99
Економія: -36,99 грн
482,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
591,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
477,41 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
510,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
540,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
540,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
540,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
505,05
Економія: -22,35 грн
482,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
519,99
Економія: -37,99 грн
482,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -50,00 грн
482,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
579,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
540,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
540,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
458,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
522,99
Економія: -40,99 грн
482,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
540,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
540,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
510,50
Економія: -27,80 грн
482,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
529,50 грн