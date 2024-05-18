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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг, №30 - Харків (88004) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
496,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
541,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
541,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
541,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
541,90 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
524,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
541,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
537,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
506,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
541,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
541,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
541,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
495,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
541,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
532,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
541,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
532,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
532,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
541,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
564,12 грн