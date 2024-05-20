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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, №90 - Запоріжжя (62409) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
708,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
692,00
Економія: -31,40 грн
660,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
692,00
Економія: -31,40 грн
660,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
682,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
715,63
Економія: -56,73 грн
658,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
728,57
Економія: -72,34 грн
656,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
667,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
690,99
Економія: -35,99 грн
655,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
756,00
Економія: -95,40 грн
660,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
669,78 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
756,00
Економія: -95,40 грн
660,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
692,00
Економія: -37,00 грн
655,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
680,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
611,13
Економія: -18,03 грн
593,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
676,26 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
708,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (80)
725,32
Економія: -79,67 грн
645,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
688,64
Економія: -52,36 грн
636,28 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
708,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
728,78
Економія: -69,52 грн
659,26 грн