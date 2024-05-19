Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, №90 - Львів (62409) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 227 аптеках
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
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Львів, вул. Клепарівська, 4
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Львів, вул. Словацького, 2
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
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Львів, вул. Шпитальна, 30
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Всього: упаковка (78)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Свободи, 49
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7