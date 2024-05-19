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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, №90 - Львів (62409) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 227 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
771,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
626,21 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
676,75
Економія: -10,88 грн
665,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
739,51
Економія: -89,00 грн
650,51 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
648,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
692,00
Економія: -37,00 грн
655,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
649,32 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
692,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (70)
692,00
Економія: -37,00 грн
655,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
692,00
Економія: -37,00 грн
655,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
708,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
724,14
Економія: -66,79 грн
657,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
756,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
660,99
Економія: -5,99 грн
655,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
692,00
Економія: -37,00 грн
655,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
692,00
Економія: -37,00 грн
655,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
758,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
692,00
Економія: -37,00 грн
655,00 грн