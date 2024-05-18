Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІІнгібітори ГМГ КoА-редуктазиАторвастатинАторис®Ціни в аптеках

Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, №90 - Харків (62409) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 376 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
703,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
629,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
695,37
Економія: -76,78 грн
618,59 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
714,15 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
688,95 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
710,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
724,49
Економія: -52,28 грн
672,21 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
716,94 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
710,73 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
658,08 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
692,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
692,00
Економія: -37,00 грн
655,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
701,19 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
683,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
723,52
Економія: -62,15 грн
661,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
723,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
686,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
723,87 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
686,61 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
695,97 грн