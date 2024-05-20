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Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, №90 - Запоріжжя (62408) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 217 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
972,00
Економія: -193,50 грн
778,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
842,00
Економія: -63,50 грн
778,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
842,00
Економія: -35,60 грн
806,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
877,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
873,83
Економія: -99,63 грн
774,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
871,64
Економія: -94,34 грн
777,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
808,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
842,00
Економія: -44,00 грн
798,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
936,00
Економія: -157,50 грн
778,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
841,32 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
936,00
Економія: -157,50 грн
778,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
842,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
842,00
Економія: -44,00 грн
798,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
881,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
870,79
Економія: -88,38 грн
782,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
829,71 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (99)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
863,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
857,37
Економія: -79,16 грн
778,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
847,06
Економія: -68,65 грн
778,41 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
842,00 грн